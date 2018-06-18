Нефть дешевеет на фоне обострившихся торговых противоречий Китая и США

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за усилившихся торговых трений Китая и США.

К 9.12 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,72 процента до $72,91 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $63,99 за баррель, что на 1,64 процента ниже предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп сказал на прошлой неделе, что Вашингтон с 6 июля введёт 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов.

Пекин в ответ пообещал ввести пошлины на ввоз ряда американских товаров, в том числе нефти.

В фокусе внимания инвесторов – предстоящие заседание министров ОПЕК+, на котором они обсудят дальнейшую судьбу глобального пакта об ограничении добычи сырья.