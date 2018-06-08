Нефть в минусе при ослаблении спроса в Китае и рекордной добыче в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром пятницы на фоне ослабления спроса в Китае и неуклонного роста добычи сырья в США.

К 9.05 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,54 процента до $76,90 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $65,66 за баррель, что на 0,44 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 471,7 юаня за баррель.

Импорт нефти в Китай в мае снизился к апрелю на 400.000 баррелей в сутки до 9,2 миллиона баррелей в сутки, показали данные таможенной статистики страны.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за два года выросла на 28 процентов до 10,8 миллиона баррелей в сутки.

Спред Brent/WTI держится выше отметки в $11 за баррель.