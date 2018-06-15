Цены на нефть малоподвижны, фокус остается на предстоящем заседании ОПЕК+

Цены на нефть сохраняют спокойную динамику утром в пятницу, но подъем рынка сдерживают ожидания смягчения обязательств по ограничению добычи участниками пакта ОПЕК+.

К 9.08 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,16 процента до $75,82 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $66,85 за баррель, что на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 466,3 юаня за баррель.

Глава Минэнерго России Александр Новак сказал накануне, что участники соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене на следующей неделе могут обсудить возможность постепенного увеличения мирового производства нефти на величину до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 1 июля.

Его коллега из Саудовской Аравии, Халид аль-Фалих, подчеркнул, что ждет договоренностей, которые не станут из ряда вон выходящими и удовлетворят нефтяной рынок.