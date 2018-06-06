Цены на золото выросли на фоне слабого доллара, опасений инвесторов в связи с торговой напряженностью

Цены на золото перешли к росту в среду на фоне слабого доллара и торговой напряженности, однако значительного роста ожидать не стоит до заседания ФРС США на следующей неделе, в ходе которого регулятор может повысить процентную ставку.

В 13.24 золото торговалось по $1.294,95 за тройскую унцию по сравнению с $1.295,73 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $3,2 до $1.299 за унцию.

Возможность повышения процентной ставки ФРС США на следующей неделе увеличилась во вторник, после того как индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, вырос в мае, а число рабочих мест увеличилось в апреле.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников снизился на 0,2 процента.

Инвесторы также следили за тем, как разрешится торговая напряженность, так как многие рассматривают новые пошлины США как инструмент ведения переговоров.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,03 процента до минимума с середины марта в 836,13 тонны во вторник.

Серебро торговалось по $16,51 за унцию по сравнению с $16,46 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $896,90 против $900,40, палладий - $997,70 против $994,00.