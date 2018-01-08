Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

Упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена

Лукашенко подписал указ «Об упразднении управления внутренних дел по охране Минского метрополитена», сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, функции упраздняемого органа по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена передаются главному управлению внутренних дел Минского горисполкома, по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров – службе безопасности Минского метрополитена.

"Указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел", - говорится в комментарии к документу.

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