Упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена

Лукашенко подписал указ «Об упразднении управления внутренних дел по охране Минского метрополитена», сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, функции упраздняемого органа по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена передаются главному управлению внутренних дел Минского горисполкома, по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров – службе безопасности Минского метрополитена.

"Указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел", - говорится в комментарии к документу.