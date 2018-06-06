Последнее обновление: 06.06.2018 12:47

Нефть дорожает за счет ожиданий сокращения экспорта из Венесуэлы

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут утром в среду за счет ожиданий дальнейшего сокращения предложения сырья из Венесуэлы.

К 9.28 фьючерсы на североморскую смесь поднялись на 0,88 процента до $76,04 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались вблизи $65,91 за баррель, что на 0,6 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,7 юаня за баррель.

Среди других факторов поддержки аналитики называют снижение недельных запасов сырья в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2 миллиона баррелей до 432,8 миллиона.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование