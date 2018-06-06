Нефть дорожает за счет ожиданий сокращения экспорта из Венесуэлы

Цены на нефть растут утром в среду за счет ожиданий дальнейшего сокращения предложения сырья из Венесуэлы.

К 9.28 фьючерсы на североморскую смесь поднялись на 0,88 процента до $76,04 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались вблизи $65,91 за баррель, что на 0,6 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,7 юаня за баррель.

Среди других факторов поддержки аналитики называют снижение недельных запасов сырья в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2 миллиона баррелей до 432,8 миллиона.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).