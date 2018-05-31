Золото дорожает на фоне слабого доллара

Цены на золото перешли к росту в четверг, так как ралли доллара замедлилось, однако рост котировок драгоценного металла был ограничен ослаблением политической напряженности в Италии.

Две итальянские партии евроскептиков возобновили попытки сформировать правительство и избежать повторных выборов, которые, как опасаются инвесторы, станут де-факто референдумом о членстве страны в еврозоне.

Итальянские гособлигации и европейские акции росли второй день подряд, в то время как доллар снижался к евро второй день подряд, делая номинированное в долларе золото дешевле для держателей других валют.

В 14.29 золото торговалось по $1.304,93 за тройскую унцию по сравнению с $1.301,03 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $3,4 до $1.304,9 за унцию.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust оставались неизменными со среды по вторник, однако запасы серебряного биржевого фонда New York’s iShares Silver Trust SLV выросли на 0,65 процента.

Серебро торговалось по $16,57 за унцию по сравнению с $16,51 к закрытию торгов в среду, платина стоила $910,49 против $906,50, палладий - $986,22 против $985,25.