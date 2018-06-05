Цены на нефть в плюсе, рост ограничивается рекордной добычей в США

Цены на нефть сдержанно растут утром во вторник, но дальнейший подъём рынка ограничивает рекордная добыча в США и возможное наращивание предложения сырья странами ОПЕК+.

К 9.00 фьючерсы на североморскую смесь подросли на 0,15 процента до $75,40 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $64,99 за баррель, что на 0,37 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 463,9 юаня за баррель.

Участники глобального пакта ОПЕК+ соберутся во второй половине июня в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. Ранее источники говорили Рейтер, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность увеличения нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы избежать дефицита сырья.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США в марте достигла рекордных 10,47 миллиона баррелей в сутки.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и EIA.