Нефть Brent начала неделю в минусе, котировки WTI стабильны

Цены на нефть Brent умеренно снижаются утром в понедельник под давлением рекордной добычи в США, а также из-за ожиданий наращивания производства сырья ОПЕК+.

К 8.56 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,43 процента до $76,46 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $65,78 за баррель, что на 0,05 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 469,4 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США в марте достигла рекордных 10,47 миллиона баррелей в сутки.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 2 штуки до 861, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Участники глобального пакта ОПЕК+ соберутся во второй половине июня в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. Ранее источники говорили Reuters, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность увеличения нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы избежать дефицита сырья.