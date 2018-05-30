Цены на золото стабильны вопреки сильному доллару

Цены на золото стабильны в среду, так как опасения о политическом кризисе в Италии и торговой войне между США и Китаем нивелировали давление со стороны сильного доллара.

В 13.17 золото торговалось по $1.297,35 за тройскую унцию по сравнению с $1.297,96 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $2,4 до $1.296,6 за унцию.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты к корзине основных валют-соперников, держался вблизи пика шести с половиной месяцев, достигнутого в ходе предыдущей сессии.

Инвесторы опасаются, что повторные выборы в Италии, которые могут состояться в июле, станут де-факто референдумом о членстве страны в еврозоне.

Китай в среду ответил на неожиданное заявление Вашингтона о том, что США не отказываются от введения пошлин и ограничений в отношении инвестиций китайских компаний. Пекин озвучил готовность к ответным мерам.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,35 процента до 851,45 тонны во вторник.

Серебро торговалось по $16,37 за унцию по сравнению с $16,38 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $899,15 против $904,00, палладий - $976,97 против $977,28.