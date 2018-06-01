Цены на нефть малоподвижны, рост ограничен рекордной добычей в США

Цены на нефть малоподвижны утром в пятницу, а неуклонный рост добычи сырья в США тормозит подъём рынка.

К 9.33 фьючерсы на североморскую смесь Brent находились у отметки $77,57 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $67,02 за баррель, что на 0,03 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 473,0 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до 10,8 миллиона баррелей в сутки.

В марте объем производства сырья в США достиг рекордных 10,47 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты ведомства.

Спред Brent/WTI в четверг превысил уровень в $11 за баррель впервые с начала 2015 года.