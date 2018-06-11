Евро дорожает к доллару и иене

Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в понедельник, но укрепляется по отношению к иене.

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%.

Внимание трейдеров направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, пишет MarketWatch.

Итоги саммита G7 не оказали существенного влияния на динамику большинства мировых валют, за исключением канадского доллара.

Курс евро к доллару по состоянию на 10:26 вырос до $1,1815 по сравнению с $1,1775 на закрытие предыдущей сессии.

К японской валюте доллар поднялся до 109,98 иены против 109,55 иены на закрытие в пятницу. Евро в паре с японской нацвалютой подскочил на 0,9% - до 129,94 иены по сравнению с 128,92 иены.

Курс канадской валюты в понедельник опустился к доллару на 0,3% - до $0,7714 по сравнению с $0,7735 на закрытие в пятницу.

Такая динамика канадского доллара связана с реакцией президента США Дональда Трампа на выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в ходе пресс-конференции заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

Д.Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7, отметив "не соответствующие действительности заявления" канадского премьера.