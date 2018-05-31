Евро вырос в надежде на разрешение кризиса в Италии

Евро продолжил расти в четверг после уверенного подъема в среду на фоне попыток руководства Италии разрешить политический кризис и избежать чреватых новыми потрясениями ранних выборов.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Италии Карло Коттарелли сообщил в среду о появлении шансов “на рождение нового политического руководства”, добавив, что нестабильность на финансовом рынке заставила его “ждать дальнейшего развития ситуации”.

Комментарии Коттарелли ослабили страхи о скором проведении повторных выборов, на которых, как ожидается, свои позиции смогут укрепить популистские партии.

Евро к 8.36 прибавил 0,2 процента до $1,1687 после подъема на 1,1 процента накануне. Во вторник единая европейская валюта опустилась до 10-месячного минимума в $1,1510.

С начала мая евро потерял 3,53 процента - максимально с декабря 2016 года (минус 3,57 процента).

Помимо развития политической ситуации в Италии, инвесторы также ждут выхода данных о динамике потребительских цен в еврозоне в 12.00 МСК, которые, как ожидается, укажут на 1,6-процентный рост в мае.

Ослабление тревог вокруг ситуации в Италии заставило иену отойти от достигнутого во вторник пика пяти недель, однако многие инвесторы также опасаются потенциального усиления напряженности в торговом конфликте США с другими странами.

Источники Reuters сообщили в среду, подтвердив опубликованную ранее статью газеты The Wall Street Journal, что США объявят о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

Китай в среду сообщил, что готов к ответным мерам, если Вашингтон хочет торговой войны.

Доллар сбавил 0,2 процента до 108,73 иены, вновь приблизившись к пятинедельному минимуму в 108,115 иены.

Австралийский доллар подешевел на 0,1 процента до $0,7571, в то время как канадский доллар вырос на 0,1 процента до 1,2861 к доллару США после того, как Банк Канады в среду оставил ставки без изменений, однако сигнализировал о возможном повышении стоимости заимствований уже в июле.