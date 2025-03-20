Менеджеры фирмы Трампа учредили SPAC для покупки криптокомпаний

Трое руководителей основанной Дональдом Трампом фирмы Trump Media & Technology Group учредили специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) для покупки американского криптобизнеса.

Зарегистрированная на Каймановых островах Renatus Tactical Acquisition Corp I намерена «сосредоточить поиск на перспективных предприятиях, базирующихся в США на рынках криптовалюты и блокчейна, безопасности данных и технологий двойного назначения».

Новая фирма планирует привлечь $178,9 млн посредством продажи 17,5 млн акций и провести предполагаемое слияние бизнесов как через IPO, так и через частное предложение ценных бумаг для ряда инвесторов.

CEO Renatus указан член совета директоров Trump Media Эрик Суайдер. Главным операционным директором назначили Александра Кано — бывшего президента объединившейся с Trump Media фирмы с опытом в медиа, включая позиции в HBO, TiVo и DIRECTV. Председателем Renatus стал глава компании Трампа Девин Нунес.

«Опыт в сфере финансов, технологий и государственной политики <...> позволяет нам выявлять и извлекать выгоду из возможностей в развивающейся экосистеме цифровых активов, используя стратегические идеи, отраслевые связи и дальновидный подход для создания ценности», - говорится в заявлении компании.

Окончательного решения относительно состава и численности совета директоров пока нет.

В марте связанная с семьей Трампа компания World Liberty Financial опровергла сообщения о покупке доли в американском бизнесе криптобиржи Binance.