Канада увеличила вклад в Фонд энергетики Украины до €40 млн после выхода США

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов) в пятницу, 14 марта. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Со взносом в €33,4 млн общий вклад страны в Фонд вырос до €40,1 млн (60 млн канадских долларов).

Также украинское ведомство сообщило, что Канадой задекларирован будущий вклад в размере €6,7 млн (10 млн канадских долларов).

Часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.

"Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн подчеркнул, что эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли.

Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более €1 млрд. Среди доноров Фонда – государственный и частный сектор из более 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.