Последнее обновление: 28.03.2025 15:06

Власти Беларуси сократили в 2025 году объем средств на НИОКР на 37%

Постановлением Совмина № 181 от 27 марта 2025 года определен объем средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКР) в 2025 году.

Согласно документу, в текущем году на НИОКР планируется направить 22,6 млн рублей, что на 13,3 млн рублей, или на 37% меньше по сравнению с 2024 годом.

Из этих средств МВД получит 304 тыс. рублей, Минздрав – 750 тыс. рублей, Минпром – 13,457 млн рублей, Госкомвоенпром – 6,075 млн рублей, Академия наук – 1,7 млн рублей, Оперативно-аналитический центр – 312,15 тыс. рублей.



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