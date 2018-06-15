Евро может показать максимальное за 19 месяцев недельное снижение после заседания ЕЦБ

Евро продолжает падать в пятницу и может показать рекордное за 19 месяцев недельное снижение после того, как Европейский центробанк пообещал держать процентные ставки на рекордно низких уровнях как минимум до осени 2019 года.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг также сообщил о сворачивании программы скупки активов с конца 2018 года, что станет наиболее радикальным шагом регулятора на пути к отказу от мер стимулирования спустя десятилетие после начала экономического спада в еврозоне.

Евро после объявления итогов заседания центробанка поднялся до месячного максимума в $1,1853, но затем отдал набранное преимущество, поскольку ЕЦБ также сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года на фоне неопределенности, с которой столкнулась экономика еврозоны.

В четверг единая европейская валюта потеряла почти 1,9 процента - это сильнейшее падение с момента проведения референдума о членстве Британии в Евросоюзе в июне 2016 года.

В пятницу евро в целом показывает негативную динамику, достигнув отметки $1,1555 - минимума с 30 мая. К 8.30 МСК единая европейская валюта торговалась на отметке $1,1573, вблизи уровней вчерашнего закрытия.

К иене евро прибавил 0,2 процента до 128,27 после снижения на 1,7 процента накануне.

Доллар подорожал на 0,2 процента до 110,83 иены после подъема на 0,25 процента на предыдущей сессии.

С начала недели доллар вырос к иене примерно на 1 процент.

Иена слабо отреагировала на решение Банка Японии оставить монетарную политику без изменений. Регулятор в пятницу также сообщил, что не будет торопиться сворачивать масштабную программу мер стимулирования.

Австралийский доллар подешевел на 0,1 процента до $0,7470 после снижения до месячного минимума в $0,7454.

Индекс доллара прибавил 0,2 процента до 94,943 после подъема более чем на 1 процент в четверг.