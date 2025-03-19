Бундестаг проголосовал за миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, 18 марта одобрила законопроект об ослаблении долговых ограничений, призванный привлечь миллиарды евро инвестиций в оборону и инфраструктуру. Об этом пишет издание Spiegel.

Законопроект консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, предусматривающий ослабление долговых ограничений в Основном законе Германии, поддержали 513 депутатов Бундестага, 207 проголосовали против.

"Законопроект был принят необходимым большинством голосов", – заявила президент Бундестага Бербель Бас.

Теперь документ еще должен одобрить Бундесрат (верхняя палата) – голосование там назначено на 21 марта.

В случае вступления законопроекта в силу статьи 109 и 115 Основного закона будут предусматривать, что расходы на оборону, гражданскую оборону, разведывательные службы и кибербезопасность будут освобождены от долгового правила, если превышают 1% ВВП.

В будущем федеральные земли Германии также получат свободу действий в отношении долга при составлении своих бюджетов. Заимствования для федеральных земель в целом должны быть разрешены на уровне 0,35% ВВП.

Кроме того, для дополнительных инвестиций в инфраструктуру (например, в железную дорогу, мосты и дороги) будет создан "специальный фонд" в размере 500 млрд евро, который будет наполняться за счет займов.

Для того чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".