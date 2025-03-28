США приостановили финансирование Всемирной торговой организации

Соединенные Штаты временно остановили финансовые взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщили три торговых источника агентству Reuters.

Администрация Трампа отходит от международных институтов, которые, по ее мнению, противоречат его экономической политике "Америка прежде всего". США уже планируют выход из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и сократили финансирование других в рамках широкого пересмотра федеральных расходов.

ВТО уже подверглась значительному влиянию из-за решения США в 2019 году (во время первого президентского срока Трампа) блокировать назначение новых судей в ее Апелляционный орган. Это фактически парализовало ключевую систему разрешения торговых споров.

Бюджет ВТО в 2024 году составил 205 миллионов швейцарских франков ($232,06 млн). США должны были внести примерно 11% от этой суммы согласно системе взносов, которая определяется долей страны в глобальной торговле, указано в открытых документах ВТО.

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, представитель США на заседании бюджетного комитета ВТО 4 марта заявил, что платежи в бюджет организации на 2024 и 2025 годы приостановлены на время пересмотра взносов США в международные организации.

Окончательное решение будет сообщено ВТО позже, без указания конкретных сроков.

Третий торговый источник подтвердил эту информацию и сообщил, что ВТО рассматривает "план Б" на случай длительной задержки финансирования, не предоставляя подробностей.

Согласно правилам ВТО, любой член, не уплачивающий взносы более года, подвергается штрафным санкциям, которые становятся строже, чем дольше не уплачиваются взносы.

В настоящее время США отнесены к первой из трех категорий нарушителей. Это означает, что представители страны больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.

По состоянию на конец 2024 года в эту категорию входили еще пять стран-членов: Боливия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Габон и Гамбия.

Общая сумма непогашенных взносов составила 38,4 млн швейцарских франков ($43,47 млн), включая невыплаченные взносы с 2024 года и ранее.