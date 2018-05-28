Последнее обновление: 28.05.2018 13:14

Евро отошел от минимумов 6,5 месяцев, Италия пытается успокоить инвесторов

Евро отступил в понедельник от минимума шести с половиной месяцев по отношению к доллару, взяв передышку после того, как президент Италии попытался развеять беспокойство инвесторов по поводу политической нестабильности в стране, хотя рост валюты и ограничила перспектива новых выборов.

Евро укрепился на 0,6 процента до $1,1725 после падения в пятницу до $1,1646, минимального уровня с середины ноября, в результате чего он потерял более 1 процента за неделю.

По отношению к японской иене единая валюта выросла на 0,7 процента до 128,33 иены после снижения в пятницу до 11-месячного минимума 127,165.

Поддержку евро, по-видимому, оказало то, что президент Италии Серджо Маттарелла отказался утверждать на пост министра экономики Паоло Савону, жесткого критика единой европейской валюты. На его назначении настаивали две популистские партии, пытающиеся сформировать коалиционное правительство.

Перспектива проведения новых выборов в стране в связи с отказом партий “Лига” и “Движение 5 звезд” от планов формирования альянса, однако, ограничила рост евро.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08:45 МСК торговался на уровне 93,871, на 0,3 процента ниже уровня предыдущего закрытия. В пятницу он вырос до 94,248, максимальной отметки с 14 ноября.

Американская валюта подорожала на 0,08 процента до 109,47 иены после роста вплоть до отметки 109,830 на фоне некоторого снижения неприятия риска после того, как президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к планируемой встрече Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Австралийский доллар укрепился на 0,38 процента до $0,7578 после снижения на 0,4 процента в пятницу.

Новозеландский доллар, потерявший в пятницу 0,2 процента, вырос на 0,6 процента до $0,6958.

Канадский доллар расширил пятничные потери, коснувшись отметки C$1,2992 за доллар, минимума с 8 мая.

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