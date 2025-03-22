Последнее обновление: 22.03.2025 13:42

Правительство Великобритании заморозило российских активов на $32 млрд

Правительство Великобритании заморозило более 25 миллиардов фунтов стерлингов ($32 млрд) российских активов с начала войны России против Украины три года назад. Об этом свидетельствуют последние данные британского Министерства финансов.

Замораживание российских активов на сумму 25 миллиардов фунтов в Британии стало следствием "самых строгих санкций, перед которыми когда-либо представала Россия", заявили в британском правительстве.

"Работая с нашими союзниками, мы лишили (Россию – прим.) более $400 млрд, что эквивалентно четырем годам российских военных расходов", – отметила представитель Минфина Великобритании Эмма Рейнольдс.

Она заверила, что Великобритания и в дальнейшем будет решительно применять финансовые санкции в рамках более широкого ответа на "варварское вторжение России в Украину".

В Великобритании ранее поддерживали конфискацию замороженных российских активов и использование их в поддержку Украины.

Страна участвует в механизме предоставления Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ, в рамках которого средства будут погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.



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