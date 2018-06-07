Евро растет в надежде на скорое сворачивание мер стимулирования ЕЦБ

Евро остался вблизи двухнедельного максимума ко многим валютам-соперникам в четверг на фоне возросших ожиданий того, что Европейский центральный банк может в скором времени объявить о начале сворачивания масштабной программы скупки облигаций.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат сказал в среду, что ЕЦБ на следующей неделе обсудит необходимость постепенного сворачивания QE.

Глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн назвал обоснованными ожидания того, что Европейский центробанк свернет программу скупки активов до конца 2018 года, а его коллега из Нидерландов Клаас Кнот сказал, что не видит причины продолжать программу QE.

Комментарии подтолкнули евро к двухнедельному пику в $1,1800. К 8.26 МСК единая европейская валюта укрепилась на 0,2 процента до $1,1796, с начала недели уже набрав около 1,15 процента.

Евро также вырос к другим валютам, достигнув двухнедельного максимума к швейцарскому франку на уровне 1,1640 франка и укрепившись к иене до 129,83 иены в среду.

Участники рынка также ждут, что Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку во второй раз за год по итогам заседания в среду.

Доллар достиг максимума двух недель к иене в 110,27 иены в конце торгов среды, однако растерял преимущество на торгах в Азии, подешевев на 0,22 процента до 109,91 иены.

Австралийский доллар снизился на 0,12 процента до $0,7659, отойдя от максимума полутора месяцев в 76,77 цента, достигнутого в среду.