Евро достиг пика двух с половиной лет после выступления Драги

Евро вырос в понедельник, достигнув пика двух с половиной лет к доллару после того, как глава Европейского центробанка Марио Драги не коснулся темы укрепления единой европейской валюты во время выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул, в то время как рынки тревожились о влиянии на американскую экономику урагана “Харви”.

Евро к 9.08 немного подорожал к доллару до $1,1926 после подъема до $1,1966 - максимума с января 2015 года.

Единая европейская валюта ранее подорожала на 1 процент после того, как Драги посвятил свое выступление на симпозиуме в Джексон-Хоул таким темам, как глобальная торговля, но не коснулся недавнего укрепления евро.

До этого евро уже подорожал к доллару, поскольку глава ФРС Джанет Йеллен не коснулась монетарной политики во время выступления в Джексон-Хоул.

Евро, как ожидается, сохранит стабильность, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы сфокусировались на ЕЦБ и на том, объявит ли регулятор о планах начать сворачивание скупки активов на заседании в сентябре.

Доллар сбавил 0,2 процента до 109,10 иены, продолжив удерживаться на расстоянии от четырехмесячного минимума в 108,605, достигнутого 18 августа.

Швейцарский франк удерживался недалеко от месячного пика к доллару в 0,9539, достигнутого ранее. В пятницу франк подскочил на 0,9 процента.

Фунт стерлингов торговался без резких колебаний на уровне $1,2890 после подъема до 13-дневного пика в $1,2946.

Индекс доллара сбавил 0,3 процента к корзине основных валют до 92,477, расширив потери пятницы.

По словам аналитика Westpac Имре Спайзера, давление на доллар также окажет ураган "Харви", который "несомненно, неблагоприятно повлияет на экономику".

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7941, новозеландский доллар прибавил 0,04 процента до $0.7239.