Евро держится вблизи минимумов 6,5 месяцев на фоне беспокойства о выборах в Италии

Евро во вторник утром удерживается вблизи минимума шести с половиной месяцев по отношению к доллару, утратив позитивный импульс, наблюдавшийся в начале недели, из-за перспективы новых выборов в Италии.

Единая европейская валюта торгуется около отметки $1,1627 после падения ночью до $1,1607, минимума с 9 ноября.

В понедельник евро поднимался до $1,1728, после того как президент Италии Серджо Маттарелла отказался утверждать на пост министра экономики Паоло Савону, жесткого критика единой европейской валюты.

Решение Маттареллы возмутило руководство двух популистских партий - “Движения пяти звезд” и “Лиги”, выдвинувших Савону на министерский пост, заставив их отказаться от попыток сформировать коалиционное правительство и подготовив почву для новых выборов.

Финансовые рынки опасаются, что выборы, которые могут состояться уже в августе, превратятся в де-факто референдум о членстве Италии в еврозоне и в конечном счете еще больше укрепят позиции евроскептиков.

По отношению к японской иене евро снизился на 0,3 процента до 126,76 иены после падения до 11-месячного минимума 126,520. С начала мая он потерял около 4 процентов к иене, обычно пользующейся спросом в периоды политической неопределенности.

Снижение доходности казначейских облигаций США также оказало давление на американскую валюту - доллар потерял около 0,4 процента, опустившись до трехнедельного минимума 108,910 иены.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08:40 МСК торговался на уровне 94,340, на 0,2 процента выше уровня предыдущего закрытия, находясь недалеко от пика шести с половиной месяцев 94,496, установленного в понедельник.

Австралийский доллар ослаб на 0,1 процента до $0,7535. Новозеландский доллар также потерял 0,1 процента, снизившись до $0,6935.