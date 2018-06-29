Евро укрепился на фоне соглашения ЕС об иммиграции, юань в минусе из-за беспокойства о торговле

Евро существенно вырос в пятницу, после того как лидеры Европейского союза достигли соглашения об иммиграции, разрешив острый вопрос, угрожавший единству блока и судьбе канцлера Германии Ангелы Меркель.

В то же время индекс доллара может показать первый квартальный прирост за шесть кварталов, тогда как китайский юань, похоже, понесет максимальные потери за месяц на фоне растущего беспокойства трейдеров о последствиях торгового спора Пекина и Вашингтона.

К 8.55 евро вырос на 0,7 процента до $1,1649, продолжив восстанавливаться после падения до недельного минимума в $1,15275 в четверг.

Соглашение стран ЕС способствовало улучшению отношения к риску, ослабив иену и в то же время оказав поддержку таким валютам, как австралийский доллар.

Иена подешевела на 0,14 процента до 110,64 иены за доллар, австралийский доллар вырос на 0,59 процента до $0,7395.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести основных валют, снизился на 0,6 процента до 94,811. В четверг индекс поднялся до 95,534, отметки, последней раз зафиксированной около года назад.

Несмотря на падение в пятницу, индекс набрал около 5,5 процента за квартал, впервые показывая рост с последнего квартала 2016 года.

Существенное ослабление к доллару продемонстрировал китайский юань, который упал до 6,6441, минимума семи с половиной месяцев.

За месяц китайская нацвалюта потеряла около 3,5 процента.