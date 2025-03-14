Финляндия до середины апреля может увеличить расходы на оборону

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра ожидает, что правительство страны примет решение об увеличении оборонных расходов до середины апреля.

Пурра ожидает, что целевой показатель оборонных расходов НАТО возрастет до 3% или даже 3,5% ВВП стран-членов, сообщает YLE.

Она отметила, что правительство должно принять решение об увеличении оборонных расходов до середины апреля, причем целевой показатель НАТО является лишь одним из многих факторов.

Годовой оборонный бюджет Финляндии сейчас составляет примерно €6,3 млрд, или около 2,4% ВВП.