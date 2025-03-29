Google выплатит $100 млн для урегулирования коллективного иска рекламодателей

Компания Google согласилась выплатить 100 миллионов долларов наличными для урегулирования длительного судебного процесса, в котором утверждалось, что она завышала цены для рекламодателей. Об этом сообщает Reuters.

Предварительное урегулирование 14-летнего коллективного иска, который начался в марте 2011 года, было подано поздно вечером в четверг в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, и требует утверждения судьей.

Рекламодатели, участвовавшие в программе Google AdWords, ныне известной как Google Ads, обвинили оператора поисковой системы в нарушении контракта путем манипулирования формулой "разумного ценообразования" с целью искусственного уменьшения скидок.

Соглашение, заключенное в четверг, распространяется на рекламодателей, которые использовали AdWords с 1 января 2004 года по 13 декабря 2012 года.

Google отрицал незаконные действия, соглашаясь на урегулирование.

"Это дело касалось функций рекламных продуктов, которые мы изменили более десяти лет назад, и мы рады, что оно решено", - заявил пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда в электронном заявлении.

Адвокаты истцов могут требовать гонорар в размере до 33% от фонда урегулирования, а также 4,2 млн долларов на расходы.

Согласно судебным документам, рассмотрение дела заняло много времени, поскольку стороны предоставили многочисленные доказательства, в том числе более 910 000 страниц документов и несколько терабайт данных о кликах из Google, а также приняли участие в шести сессиях медиации с четырьмя различными посредниками.