Евро дорожает к доллару и иене

Евро растет к доллару и японской нацвалюте, Курс доллара США стабилен к иене в ходе торгов в пятницу.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, некоторые представители Белого дома делают попытки возобновить переговоры с Китаем перед тем, как 6 июля вступят в силу пошлины на импорт китайских товаров.

"Торговые войны оказывают тройное давление на доллар, и также негативно сказываются на австралийском, новозеландском и канадском долларе", - говорит валютный стратег Credit Agricole Дэвид Форрестер.

Курс евро к доллару по состоянию на 9:29 мск в пятницу вырос на0,24% - до $1,1632 по сравнению с $1,1604 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени поднялась у японской на 0,27% и составила 127,99 иены по сравнению со 127,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,00 иены против 109,99 иены в четверг.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.