Последнее обновление: 20.03.2025 16:06

Еврокомиссия перечислила Украине €1 млрд

Европейская комиссия перечислила Украине €1 млрд в рамках кредита от G7, который будет выплачен и обслуживаться за счет поступлений от заблокированных российских активов. Такая информация была опубликована сегодня на сайте Еврокомиссии.

«Сегодня Европейская комиссия выплатила дополнительный транш в размере €1 млрд в рамках эксклюзивной макрофинансовой помощи Украине, которая должна быть выплачена за счет поступлений от российских государственных активов, замороженных в ЕС. Это усилило роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины", - говорится в сообщении.

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