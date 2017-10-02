Число буровых установок в США выросло за неделю - Baker Hughes

Число буровых установок в США выросло за неделю к 29 сентября на шесть штук до 750 против 425 годом ранее за счёт скачка нефтяных котировок, прервав тем самым череду снижений, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Аналитики Simmons & Co пересмотрели в сторону повышения прогноз среднего числа буровых до 973 в 2017 году, 1.004 в 2018 году и 1.084 в 2019 году. Предыдущий прогноз – 881, 959 и 1.114 соответственно.

В то же время в сентябре число буровых снизилось второй месяц подряд – на девять штук. В августе оно сократилось на семь штук.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет десятый месяц подряд, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство сырья на семи сланцевых формациях в США в нынешнем месяце увеличится примерно на 79.000 баррелей в сутки до 6,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства.

Сейчас фьючерсные контракты на американский бенчмарк WTI незначительно снижаются, торгуясь вблизи отметки $52 за баррель.