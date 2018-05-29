Золото дорожает на фоне политической неопределенности в Италии

Цены на золото выросли во вторник, так как обострение политического кризиса в Италии спровоцировало распродажу на финансовых рынках, однако укрепление доллара сдержало рост котировок драгоценного металла.

Президент Италии в понедельник назначил бывшего сотрудника Международного валютного фонда (МВФ) в качестве исполняющего обязанности премьер-министра, поручив ему провести досрочные выборы и спланировать новый бюджет.

В 13.30 золото торговалось по $1.303,51 за тройскую унцию по сравнению с $1.297,70 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $0,5 до $1303,3 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников поднялся до отметки 94,518, максимума с середины ноября 2017 года.

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшихся в понедельник телефонных переговоров обсудили ситуацию в Северной Корее и также договорились встретиться до запланированного саммита между США и КНДР.

Серебро торговалось по $16,46 за унцию по сравнению с $16,47 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $906,00 против $901,00, палладий - $978,91 против $987,00.