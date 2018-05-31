Нефть в минусе при росте недельных запасов в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг при росте недельных запасов сырья в США.

К 9.28 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,34 процента до $77,24 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $68,07 за баррель, что на 0,21 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 472,8 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 миллион баррелей до 434,9 миллиона, хотя аналитики предрекали снижение на 525.000 баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.