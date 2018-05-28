Золото подешевело на фоне надежд на встречу лидеров США и КНДР

Цены на золото в понедельник снижались вторую сессию подряд на фоне ослабления политической напряженности, вызванного возобновлением надежд на встречу президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи.

В 13.05 золото торговалось по $1.297,86 за тройскую унцию по сравнению с $1.301,17 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на $6,4 до $1.297,3 за унцию.

Трамп в четверг отменил запланированную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что привело к скачку цен на золото выше отметки в $1.300 за унцию. На прошлой неделе драгоценный металл подорожал на 0,7 процента - крупнейший прирост с 13 апреля.

Однако в воскресенье президент США сообщил, что американская делегация прибыла в КНДР для участия в подготовке к встрече глав государств.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust снизились на 0,42 процента до 848.50 тонн.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, на неделе по 22 мая хедж-фонды и управляющие сократили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX на 3.800 контрактов до 27.527 контрактов. Это минимум с июля 2017 года.

Число коротких позиций в серебре сократилось на 15.620 контракта до 432 контрактов - это минимум с февраля 2014 года.

Серебро торговалось по $16,46 за унцию по сравнению с $16,48 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $904,70 против $906,00, палладий - $983,00 против $979,50.