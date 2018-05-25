Цены на золото держатся выше отметки $1.300/унц, завершают неделю ростом на 1%

Цены на золото стабилизировались в пятницу, преодолев отметку в$1.300 за унцию в ходе предыдущей сессии после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что подогрело геополитическую напряжённость.

В 13.44 золото торговалось по $1.304,48 за тройскую унцию по сравнению с $1.304,47 за унцию при закрытии торгов в четверг. По итогам недели драгметалл дорожает на 1 процент, что может стать самым большим недельным приростом с марта.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на $1,3 до $1.305,4 за унцию.

Доллар перешёл к росту после снижения в четверг после того, как КНДР сообщила, что будет открыта для разрешения спорных вопросов с Вашингтоном.

Мировые акции также восстановили часть потерь после того, как Северная Корея сдержанно ответила на решение Трампа отменить историческую встречу с Ким Чен Ыном.

Серебро торговалось по $16,64 за унцию по сравнению с $16,62 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $906,24 против $909,00, палладий - $974,55 против $974,50.