Последнее обновление: 11.07.2025 18:08

Украина и Всемирный банк запускают новую пятилетнюю программу

В рамках Ukraine Recovery Conference 2025 правительство Украины и Всемирный банк подписали соглашение о запуске новой пятилетней программы Prepare Ukraine общим объемом $200 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Инициатива призвана профинансировать подготовку государственных и муниципальных проектов восстановления, чтобы те отвечали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации.

Программу будет координировать Министерство экономики, а внедрять Агентство по вопросам государственно-частного партнерства.

С августа 2025 года будет доступен первый транш – грант в размере $44,3 млн. Эти деньги направят на формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной способности.

Первый транш также будет покрывать техническую поддержку государственных заказчиков, включая развитие самого Агентства ГЧП.

"Prepare Ukraine превращает донорские гранты в конкретные проекты – от восстановления мостов и больниц до запуска новых производств, способных интегрироваться в глобальные цепи поставок. Вместе со Всемирным банком мы создаем системную "фабрику подготовки", что минимизирует задержки, повышает прозрачность и открывает путь к многомиллиардным инвестициям в ближайшие годы", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

По словам директора Агентства ГЧП Нико Гачечиладзе, структура будет действовать как единый "проектный конвейер": собирать заявки, проводить оценки по международным стандартам и доводить инициативы до готовности для привлечения частного капитала.

В ближайшие месяцы Всемирный банк и Минэкономики утвердят операционное руководство программы, откроют специальный фонд и начнут финансировать техническую поддержку государственных заказчиков.



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