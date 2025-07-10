БПЦ советует гражданам обращаться в банки при сомнении в правильности баланса на карте

Банковский процессинговый центр (БПЦ) разъяснил, что делать, если есть сомнения в правильности баланса на карте.

«В случае, если у вас возникли сомнения в актуальности остатка по вашей банковской платежной карточке, просим обращаться за разъяснениями в банк, выдавший карточку», - говорится в сообщении.

БПЦ обращает внимание на то, что несоответствие остатка, в том числе и отрицательный остаток, может возникнуть по причинам, не связанным с возникшим сбоем, например, по результатам обработки валюто-обменных операций, наличии возвратов, требований в АИС ИДО и другим причинам.

Отметим, что жалобы клиентов банков на неправильные балансы появились в комментариях к сообщению БПЦ об устранении вчерашнего сбоя.

Ранее Банковский процессинговый центр сообщил о том, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комплексе, устранен.

Все балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние.

Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме, проинформировал БПЦ.