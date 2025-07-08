В Беларуси физлица оставались чистыми продавцами иностранной валюты в июне

В июне физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По итогам месяца они продали на $233,5 млн больше, чем купили. Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в июне составил $1,052 млрд, проданной – $1,286 млрд.

В целом за январь-июнь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $649,7 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в июне выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Предприятия купили валюты на $823,6 млн в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в июне составил $3,822 млрд, проданной – $2,998 млрд.

За январь-июнь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $1122,2 млн.