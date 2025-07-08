В РФ оборот криптовалют снизился вдвое

К 29 июня среднедневной оборот криптовалют на российском рынке составляет $66,7 млрд, тогда как на начало 2025 года он был вдвое выше – $140,2 млрд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные торгов.

При этом капитализация индустрии показывает положительную динамику, несмотря на коррекцию цен. В 2024 году показатель вырос на 97,7% (до $3,4 трлн). За последние пять лет он подскочил в 26 раз. Согласно CoinGecko, годовой объем торгов за этот же период поднялся десятикратно — до $18,4 трлн.

В мировом масштабе крипторынок остается энергоемким сектором экономики. По подсчетам Управления энергетической информации США, затраты для добычи криптовалют составляют порядка 0,6–2,3% от общего потребления в стране и продолжают расти.

Аналитики Statista подсчитали, что на конец 2024 года функционирование сети биткоина требовало 175,87 млрд кВт·ч электроэнергии. Для сравнения потребление Польши составляет 172,17 млрд кВт·ч.

Одновременно с этим данные июньского опроса «БКС мир инвестиций» показали, что только 52% российских квалифицированных инвесторов старше 20 лет имеют опыт вложений в криптовалюты. Еще 38% планируют таковые в будущем.

Основные барьеры для использования инструментов с привязкой к криптовалютам — недостаток базовых знаний, высокая волатильность, а также сомнения в безопасности профильных платформ.

При этом 85% респондентов выбирают рубль для пополнения инвестиционного счета.

Исследование проводилось в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Всего в нем участвовало порядка 1500 граждан.

Напомним, в мае ЦБ РФ оценил остатки на криптовалютных кошельках россиян в 827 млрд рублей. Причем приходящийся на них объем потоков цифровых активов с IV квартала 2024 по I квартал 2025 года увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн рублей.