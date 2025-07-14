Правительство Бутана перевело 512 BTC на Binance

Власти Бутана за последние четыре дня перевели 512,84 BTC ($62,6 млн) на депозитный адрес биржи Binance, согласно Arkham.

Транзакции совпали с обновлением биткоином исторического максимума цены.

С 10 июля правительство совершило шесть переводов на один и тот же адрес. Последняя транзакция на 99 BTC на Binance прошла 14 июля.

Позднее в Arkham зафиксировали еще одну операцию на неидентифицированный кошелек — 924 BTC.

Эти действия могут указывать на стратегию продажи активов во время роста рынка, считают в Lookonchain. В конце июня Бутан уже перемещал 137,245 BTC на Binance.

По данным Arkham, в распоряжении правительства остается 10 486 BTC стоимостью $1,28 млрд. Эта сумма составляет более 40% валового внутреннего продукта страны. Активами управляет суверенный инвестиционный фонд Druk Holdings & Investments.

Страна наращивает резервы в биткоине в основном за счет майнинга. Для этого она использует избыточную гидроэлектроэнергию.

Согласно BitcoinTreasuries, Бутан занимает шестое место в мире по объему резервов в цифровом золоте.

Напомним, власти королевства внедряют криптоплатежи для модернизации финансовой системы и привлечения туристов при поддержке Binance.