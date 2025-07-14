Годовой рост широкой денежной массы в Беларуси в июне составил 16,9%

В Беларуси прирост средней широкой денежной массы в июне 2025 года в годовом выражении составил 16,9% против 21,2% годом ранее, средней рублевой денежной массы – 27,9% против 29,1%.

Как сообщает Нацбанк, в результате продолжающихся процессов девалютизации экономики доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в июне 2025 года возросла до 62,8% с 57,4% годом ранее.

Население и субъекты хозяйствования по-прежнему активно используют депозиты в банках как средство сбережений. В июне 2025 годовой прирост средней величины срочных рублевых депозитов физических лиц составил 38,4%, юридических лиц – 40,6%. За последние 12 месяцев доля срочных рублевых депозитов физических и юридических лиц в составе средней рублевой денежной массы увеличилась с 40,8 до 44,5%.

Доля агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), в средней рублевой денежной массе за год сократился на 3,6%.

Темпы годового прироста среднего значения агрегата М1 замедлились с 21 до 19,5%, в том числе наличных денег в обороте – с 25,5 до 22,5%.