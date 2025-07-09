В проект бюджета ЕС до 2034 года включили €100 млрд для Украины

Еврокомиссия (ЕК) включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью в €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Агентство утверждает, что Еврокомиссия обосновывает создание такого фонда необходимостью поддержки стабильной финансовой помощи Украине.

С начала российско-украинского конфликта суммарная финансовая, экономическая и военная помощь Киеву со стороны Евросоюза и его стран-членов составила €160 млрд, однако все эти деньги выделялись не системно, а в виде многочисленных отдельных программ, кредитных линий, национальных и европейских займов.

Теперь Еврокомиссия предлагает сделать помощь Украине структурной статьей бюджета сообщества, то есть обязательной частью расходов Евросоюза на следующий бюджетный цикл. Бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними периодами. Страны сообщества принимают единогласно так называемый перспективный семилетний бюджет ЕС, в рамках которого впоследствии утверждаются годовые бюджеты сообщества.

Проект бюджета на 2028-2034 годы Еврокомиссия намерена представить на следующей неделе. Переговоры по этому плану между Еврокомиссией и странами ЕС могут продолжаться до конца 2027 года и должны завершиться компромиссом.