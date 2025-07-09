Последнее обновление: 09.07.2025 11:52

UniCredit довел свою долю в Commerzbank до 20%

Итальянский банк UniCredit довел свою долю в Commerzbank до 20% после конвертации деривативов в акции, став крупнейшим акционером второго по величине банка Германии.

Как сообщает UniCredit, после конвертации оставшихся деривативов в будущем доля будет доведена до примерно 29%. Эти планы уже одобрены всеми необходимыми регуляторами, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Федеральную резервную систему США и антимонопольные органы Германии.

Представители Commerzbank заявили, что действия UniCredit не были согласованы с банком, однако они "не повлияют на нашу стратегию развития".

Глава UniCredit Андреа Орчел не исключает возможности поглощения Commerzbank, однако такое решение может быть отложено до 2027 года. Против сделки выступает правительство Германии.

С начала 2025 года капитализация Commerzbank увеличилась почти вдвое - до €33,9 млрд.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование