Нефть начала торги разнонаправленно

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром вторника: котировки европейской марки Brent незначительно растут, а североамериканский эталон WTI, напротив, дешевеет.

К 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,35 процента до $75,56 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $66,8 за баррель, что на 1,58 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,5 юаня за баррель.

Основным фактором давления на котировки аналитики называют перспективу наращивания нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Против рынка также играет неуклонный рост производства сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за последние два года выросла более чем на 27 процентов до 10,73 миллиона баррелей в сутки.

Спред Brent/WTI в настоящий момент находится на максимальном уровне с марта 2015 года – $8,7 за баррель.