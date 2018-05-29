Последнее обновление: 29.05.2018 11:56

Нефть начала торги разнонаправленно

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром вторника: котировки европейской марки Brent незначительно растут, а североамериканский эталон WTI, напротив, дешевеет.

К 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,35 процента до $75,56 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $66,8 за баррель, что на 1,58 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,5 юаня за баррель.

Основным фактором давления на котировки аналитики называют перспективу наращивания нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Против рынка также играет неуклонный рост производства сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США за последние два года выросла более чем на 27 процентов до 10,73 миллиона баррелей в сутки.

Спред Brent/WTI в настоящий момент находится на максимальном уровне с марта 2015 года – $8,7 за баррель.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование