Последнее обновление: 28.05.2018 13:14

Нефть начала неделю снижением из-за ОПЕК+, роста добычи в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за готовности Саудовской Аравии и России ослабить обязательства по ограничению добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+.

К 8.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,65 процента до $75,18 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $66,23 за баррель, что на 2,43 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 459,0 юаня за баррель.

В конце 2016 года Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились с ОПЕК о сокращении добычи нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Источники сказали в пятницу Reuters, что обсуждается возможность повышения суммарной квоты на 1 миллион баррелей в сутки.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США за последние два года выросло более чем на 27 процентов до 10,73 миллиона баррелей в сутки.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование