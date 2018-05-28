Нефть начала неделю снижением из-за ОПЕК+, роста добычи в США

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за готовности Саудовской Аравии и России ослабить обязательства по ограничению добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+.

К 8.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,65 процента до $75,18 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $66,23 за баррель, что на 2,43 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 459,0 юаня за баррель.

В конце 2016 года Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились с ОПЕК о сокращении добычи нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Источники сказали в пятницу Reuters, что обсуждается возможность повышения суммарной квоты на 1 миллион баррелей в сутки.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США за последние два года выросло более чем на 27 процентов до 10,73 миллиона баррелей в сутки.