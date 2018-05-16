Нефть дешевеет, несмотря на сокращение поставок ОПЕК и санкции против Ирана

Цены на нефть снижаются в среду под давлением высокого предложения, несмотря на сокращение объемов добычи странами ОПЕК и предстоящим введением санкций США против Ирана, крупного нефтеэкспортера.

К 9:15 на североморскую смесь Brent опустились на 0,3 процента до $78,23 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $71,08 за баррель, что на 0,3 процента ниже последнего закрытия.

Несмотря на снижение цен, нефтяные котировки остаются недалеко от пиков с ноября 2014 года - $79,47 для Brent и $71,92 для WTI.

Аналитики прогнозируют, что рынки нефти останутся на данном уровне большую часть года, учитывая при этом предстоящее введение американских санкций против Ирана и сильный спрос на нефть.

“Растущая цена на нефть несет повышательные риски для всех сырьевых товаров”, - сообщил Morgan Stanley в аналитической записке клиентам на этой неделе.