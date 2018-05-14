Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

Нефть умеренно дешевеет при росте буровой активности в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник при росте буровой активности в США, а также на фоне признаков сопротивления Европы и Азии заявленным США санкциям против Ирана.

В 9.08 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,53 процента до $76,71 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $70,45 за баррель, что на 0,35 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,4 юаня за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 10 штук до 844.

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