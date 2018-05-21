Золото подешевело до минимума этого года

Трейдеры распродают металлы и другие активы, которые традиционно относятся к "безопасным гаваням", из-за ослабления опасений возникновения торговой войны между Китаем и США.

Котировки фьючерсов на золото снижаются в понедельник и могут завершить день на минимальной отметке в этом году.

Июньские контракты на Comex подешевели на 0,6% - до $1283,9 за унцию, сообщает MarketWatch.

По итогам прошлой недели они потеряли 2,2%, что стало наихудшим пятидневным падением с начала декабря 2017 года.

Цена золота с немедленной поставкой на LME уменьшилась на 0,7% - до $1284,68 за унцию. За прошедшую неделю они подешевели на 2%, что также стало рекордом с декабря.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Цена фьючерсов на серебро с поставкой в июле на Comex опустилась в ходе торгов в понедельник на 0,6% - до $16,355 за унцию.

На LME серебро подешевело на 0,7% - до $16,3343 за унцию, в то время как котировки контрактов на палладий выросли на 0,5% - до $972,58 за унцию.

Цена платины опустилась на 0,7% и находилась на минимальной отметке с середины декабря - $881 за унцию. При этом снижение происходит седьмые торги подряд, чего не происходило с 2015 года.