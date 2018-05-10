Нефть дорожает в ожидании новых санкций США против Ирана

Цены на нефть продолжают рост в четверг после решения США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести против Тегерана новые санкции.

В полудню фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,67 процента до $77,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $71,67 за баррель, что на 0,76 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) держится на уровне 476,4 юаня за баррель.

Среди других факторов поддержки аналитики называют сокращение недельных запасов нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), они уменьшились на 2,2 миллиона баррелей в сутки за неделю к 4 мая против прогноза снижения на уровне 719.000 баррелей.

В то же время добыча нефти в США в отчётный период выросла до нового рекорда – 10,7 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты ведомства.