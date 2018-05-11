Последнее обновление: 11.05.2018 18:12

Золото торгуется в узком диапазоне на фоне сильного доллара

Цены на золото держались в узком диапазоне в пятницу на фоне укрепления доллара, но хотя инвесторы почти проигнорировали вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке, котировки драгметалла всё равно готовятся закончить ростом первую неделю из четырёх.

Спотовые цены на золото в 13.10 МСК находились на уровне $1.324,61 против $1.321,01 при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $3 до $1.325,3.

Израиль сообщил об ударе по всем инфраструктурным объектам Ирана в Сирии после того, как иранские военные запустили ракеты по базам израильской армии на Голанских высотах в четверг.

Курс доллара к корзине основных валют в пятницу подрос, оставаясь ниже показанного в среду пика за четыре с половиной месяца.

Серебро торговалось по $16,77 против $16,66 за унцию при закрытии торгов в четверг, платина стоила $923,49 против $924,00, палладий - по $1.004,20 против $999,00.

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