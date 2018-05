Акции Китая и Гонконга снизились в ожидании торговых переговоров КНР и США

Китайские акции завершили торги четверга снижением, вызванным осторожностью инвесторов на фоне торговых переговоров между Китаем и США.

Вашингтон и Пекин возобновят переговоры в четверг в попытке избежать полномасштабной торговой войны. При этом советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро, придерживающийся жесткой линии по отношению к Китаю, не будет принимать активного участия в переговорах, сообщили в администрации президента США в среду.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,7 процента, остановившись на отметке в 3.864,05 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента и закрылся на уровне 3.154,28 пункта.

Финансовый субиндекс CSI300 снизился на 0,53 процента, потребительский сектор - на 1,3 процента, индекс недвижимости потерял 0,57 процента, а субиндекс здравоохранения - 2,66 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции China Petroleum Engineering Corp, Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co Ltd и Shanghai Huayi Group Corp Ltd, повысившись в цене на 10,04-10,11 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shanghai Diesel Engine Co Ltd, JDM JingDa Machine Ningbo Co Ltd и Henan Yinge Industrial Investment Co Ltd, потерявшие 8,43-9,99 процента.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,5 процента до 30.942,15 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,3 процента, закрывшись на отметке 12.094,32 пункта.